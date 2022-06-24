РФ дратує факт того, що Україна стане членом ЄС, - Кулеба

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає НВ.

"Москву дратує той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - заявив він.

Кулеба нагадав, що пропаганда РФ 30 років поширювала наратив про те, що Україна Європі не потрібна.

"Їм не байдуже. Вони із задоволенням хотіли б зупинити цей процес, але цієї можливості не мають", - сказав він.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що рішення лідерів Європейського Союзу прийняти Україну та Молдову як кандидатів на членство матиме негативні наслідки.