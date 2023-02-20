РФ готує до річниці вторгнення в Україну гучну заяву щодо Бахмута, - розвідка Британії
Росія до річниці вторгнення в Україну може оголосити про захоплення Бахмута, незалежно від того, під чиїм контролем залишиться місто на Донеччині
Про це пише міністерство оборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що Росія продовжує вести наступ на кількох напрямках - на Вугледар, Кремінну та Бахмут.
Повідомляється, що кількість втрат російської армії залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, "елітні" 155-та та 40-та бригади морської піхоти РФ зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, втратили боєздатність.
Британські аналітики вважають, що з наближенням річниці вторгнення в Україну російські сили перебувають під політичним тиском.
"Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений, щоб оголосити це до річниці вторгнення, незалежно від реальності. Якщо весняний наступ РФ нічого не принесе, то напруга в російському керівництві посилиться", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 20 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно.
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