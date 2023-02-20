Зеленський: Нам важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно. Також він розповів, що ЗСУ готують новий контрнаступ
Про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.
Президент прокоментував запитання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого містечка на Донбасі.
"Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших міст на Донбасі, зруйнованих росіянами. Для нас важливо захищати його, але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули. Ми боротимемося доти, доки це буде розумно, доки росіяни намагатимуться продовжувати наступ на Краматорськ і Слов'янськ, до адміністративних меж Донбасу й до Дніпра", - наголосив Зеленський.
За його словами, українські воїни чинитимуть опір і тим часом готуватимуть подальший контрнаступ.
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Україна готується до короткої війни та швидкої перемоги, зауважив президент.
"Що швидше вона настане, то менше в нас буде жертв. 2014 року конфлікт було заморожено, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу… але ми не потрапимо в ту саму пастку знову", - запевнив він.
Зеленський вкотре наголосив, що Україна цінує своїх громадян, тому "чим швидше закінчиться війна, тим менше у нас буде жертв".
"Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. З іншого боку, ми бачимо, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації", - додав він.
- Нагадаємо, з 13 лютого Бахмут перейшов на пропускну систему. Цивільні особи та преса можуть в'їжджати до міста лише за спецперепустками. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в місті залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.
- Того ж дня британська розвідка констатувала, що перед керівництвом РФ постав вибір між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі. А Інститут вивчення війни наголосив, що завдяки обороні Бахмута в Донецькі області, Збройні Сили України створили умови для майбутнього контрнаступу.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ворог несе значні втрати на Бахмутському напрямку. Армія окупантів втрачає щонайменше по 50 військових щодня, тому змушена поповнювати свої лави зеками. Також він зазначив: Бахмут - це місто, де ворог найбільше приділяє уваги своїм атакувальним діям.
- У неділю, 19 лютого, російська армія в Бахмуті влаштувала "санітарний" день і евакуювала вбитих і поранених. Про це розповів командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді (позивний Мадяр).
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