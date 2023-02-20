Зеленський: Нам важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну

Про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

Президент прокоментував запитання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого містечка на Донбасі.

"Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших міст на Донбасі, зруйнованих росіянами. Для нас важливо захищати його, але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули. Ми боротимемося доти, доки це буде розумно, доки росіяни намагатимуться продовжувати наступ на Краматорськ і Слов'янськ, до адміністративних меж Донбасу й до Дніпра", - наголосив Зеленський.

За його словами, українські воїни чинитимуть опір і тим часом готуватимуть подальший контрнаступ.

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Україна готується до короткої війни та швидкої перемоги, зауважив президент.

"Що швидше вона настане, то менше в нас буде жертв. 2014 року конфлікт було заморожено, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу… але ми не потрапимо в ту саму пастку знову", - запевнив він.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна цінує своїх громадян, тому "чим швидше закінчиться війна, тим менше у нас буде жертв".

"Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. З іншого боку, ми бачимо, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації", - додав він.