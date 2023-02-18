Бахмут - це гарна жаровня для знищення ворога, - військовий експерт Світан

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми утримуємо не Бахмут, ми утримуємо певний рубіж оборони, який проходить по лівому берегу річки Бахмутки. Бахмут зараз у зруйнованому стані використовується як оборонний рубіж. При чому там доволі стійкий рубіж, який прикритий нашою артилерією, і утримує потужний наступ російського війська від реального редуту, що розташований у самому місті. Утримуємо позиції доволі непогано. На цей момент проблем для нашого Бахмутського гарнізону нема ніяких: захід росіян з півночі та півдня зупинений, на деяких позиціях противник відкинутий, працюють декілька ланцюгів нашого забезпечення. На заході за Бахмутом є ще один рубіж оборони, якщо буде дуже велика проблема, то ми просто відійдемо, як це було у районі Соледара. Відповідно, проблем у стратегічному плані абсолютно ніяких нема", - пояснив військовий експерт.

Роман Світан додав, що головне завдання армії – знищення противника, де б він не був. А у районі Бахмута вороги самі збираються зі всієї Росії, 7000 км самі протоптують, щоб побачити Бахмут і померти. Саме у такому режимі ми їх зловили у капкан, на який вони виходять, як на рубіж знищення.

"Якщо говорити загально про лінію фронту, яка зараз всюди гаряча і з кожним днем стає гарячіше, то росіяни заходять в арифметичній прогресії, ще не всі зайшли, за тиждень-два буде пік наступальних дій російської армії. На 200 км фронту вони будуть намагатися наступати, принаймні від Вугледара до Куп'янська. Можливо, додадуть ще Запорізький напрямок, як відволікальний удар, аби зв'язати наші війська. А у Бахмуті противник дійшов до певних рубежів, де наші війська його зупинили. І Бахмут на цей час є гарною жаровнею зі знищення російських військ", - підкреслив Світан.