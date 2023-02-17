Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно вищих темпів російського просування, ніж будь-що за багато місяців.

Експерти нагадали, що про відповідний наказ російського президента розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, РФ також має на меті провести масовану серію ракетних ударів на рік від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у звіті Інституту йдеться, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин нещодавно заявив, що очікує оточення Бахмута до березня або квітня.

"Прагматичні оцінки Пригожина щодо просування Росії в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування", - кажуть аналітики.

Наголошується, що російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть поставленої Путіним цілі до 24 лютого.

"Українська оборона Бахмута завадить Путіну стверджувати, що російські війська взяли під контроль місто до 24 лютого 2023 року та, відповідно, не дозволить відновити надії Росії на перемогу у війні проти України", - зауважили в ISW.

Згідно з проаналізованими даними, експерти зазначають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від російських військ.

Також росіяни збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи виділять значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною, додають експерти.