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В ISW пояснили, як оборона Бахмута пов'язана з весняним контрнаступом ЗСУ

15 лютого, 2023 середа
06:57
війна з Росією ЗСУ Бахмут

Завдяки обороні Бахмута в Донецькі області, Збройні Сили України створили умови для майбутнього контрнаступу

Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що західні звіти свідчать про те, що союзники висловлюють стурбуватися рішучістю України утримувати Бахмут. Зокрема, американське видання The Washington Post повідомило, що за оцінками представників Пентагону, українські сили не в змозі одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ. Тому вони нібито закликали Україну віддати перевагу весняному контрнаступу над обороною Бахмута. 

В Інституті вивчення війни не погоджуються з такими висновками. 

"ISW продовжує оцінювати, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим, попри витрати. Захист цього міста на Донеччині змусив Кремль використати на цьому напрямку значну частину найманців ПВК "Вагнера" та залучити повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування", - пояснили в ISW. 

Військові експерти зі США наголосили, що українська оборона Бахмуту призвела до деградації значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. 

В ISW  вважають, що якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, це змусило б ЗСУ поспіхом будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. 

"Таким чином, оборона Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємозаперечними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за містом, якби Україна поступилася Бахмутом раніше", - дійшли висновку в ISW. 

  • 13 лютого британська розвідка констатувала, що перед керівництвом РФ постав вибір між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі. 
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
наступ ЗСУ
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