У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА
Наразі менше ніж п'ять тисяч мешканців залишилися в Бахмуті, де нещодавно обмежили в'їзд
Про це сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
Ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Проте наразі вже менш ніж п'ять тисяч, каже він.
У місті також залишається близько 140 дітей. Всього було евакуйовано 12 тис. дітлахів.
Водночас Кириленко наголосив, що кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму.
Він пояснив, що зараз дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають перепустки у Бахмуті.
"Військові повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі", - зауважив Кириленко.
Наразі Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту.
- З понеділка, 13 лютого, Бахмут перейшов на пропускну систему. Цивільні особи та преса можуть в'їжджати до міста лише за спецперепустками.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо заявив, що впродовж наступних кількох днів відбуватимуться важливі події навколо Бахмута.
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