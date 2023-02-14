У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА

Про це сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Проте наразі вже менш ніж п'ять тисяч, каже він.

У місті також залишається близько 140 дітей. Всього було евакуйовано 12 тис. дітлахів.

Водночас Кириленко наголосив, що кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму.

Він пояснив, що зараз дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають перепустки у Бахмуті.

"Військові повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі", - зауважив Кириленко.

Наразі Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту.