Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує вести наступальні дії на кількох напрямках - це Куп'янськ, Кремінна, Бахмут та Вугледар. Найбільше уваги зараз зосереджено навколо Бахмута. Від сьогодні припинено в'їзд у місто журналістам та волонтерам, що пов'язано з певними діями з українського боку. Тут може бути кілька сценаріїв. Фронтально-наступальні дії противника на Бахмут успіху не мали, але противник має частковий успіх на цій ділянці. Впродовж наступних кількох днів відбуватимуться важливі події навколо Бахмута. Обмеження допуску цивільних та інформації навколо цієї ділянки фронту може свідчити про певну динаміку навколо Бахмута", - підкреслив Згурець.

Експерт також додав, що навколо Вугледара ЗСУ вдало знищують російські підрозділи та бронетехніку.

"На північ від Сватового ворог намагається вийти на річку Оскіл. Біля населеного пункту Дворічне просування російських військ немає, ЗСУ тримають під контролем цей напрямок. Під Кремінною ворог намагається здійснювати наступальні дії у лісах за Дібровою, намагаючись відтискати наші підрозділи до річки Жеребець. Біля Вугледара ЗСУ активно знищують російські підрозділи та бронетехніку. На цій ділянці ворог зазнає найбільших втрат", - зауважив Згурець.

У міноборони Великої Британії розповіли, що за останні два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

З понеділка, 13 лютого, цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками























