У Бахмуті росіяни весь день евакуювали вбитих і поранених, - командир Мадяр
У неділю, 19 лютого, російська армія в Бахмуті влаштувала "санітарний" день і евакуювала вбитих і поранених
Про це повідомив командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді (позивний Мадяр).
Він зазначив, що сьогодні внаслідок невдалих штурмових дій вночі окупанти весь день евакуюють з поля бою своїх поранених і вбитих солдатів.
Мадяр зазначив, що ніч на 19 лютого в Бахмуті була досить інтенсивна, зокрема на західно-південній (район "літачка") та північній околицях міста. На східній околиці було спокійно, а на флангах успіху росіяни не мали. За його словами, окупантам не вдалося дійти до "літачка", і ЗСУ робитимуть так, щоб вони не змогли зробити цього й в майбутньому.
"Прочитав, що китайці розглядають можливість постачання російській армії озброєння. Ну так собі новина, бо, мабуть, китайці можуть, але то такий сигнал, який я розглядаю на позитиві", - сказав Мадяр.
Він пояснив, що це означає, що ворогам не вистачає того боєкомплекту, який наразі в них у недостатній кількості.
- 13 лютого стало відомо, що цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками.
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