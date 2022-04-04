РФ готується до спроби захоплення Харкова, - Міноборони

Про це заявив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Противник посилює угруповань військ у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Також ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснює підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених", - сказав він.



