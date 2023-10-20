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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії

РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії

20 жовтня, 2023 п'ятниця
17:30
Світ окупанти

Росія все ще має близько 4 млн артилерійських снарядів, яких їй вистачить для бойових дій низької інтенсивності ще протягом року

Про це заявив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

А з огляду на ймовірні поставки до РФ 350 тис. артилерійських снарядів із КНДР Москва планує продовжувати війну проти України ще тривалий час, зазначив офіцер.

"Є повідомлення про доставку до 1000 морських контейнерів у Тихорецьк Краснодарського краю. Якщо припустити, що один морський контейнер може вміщувати 300-350 одиниць артилерійських боєприпасів, можна сказати, що всього було переправлено 300-350 тис. одиниць. Враховуючи, що добове споживання артилерійських боєприпасів російськими військами становить 10 тис. штук, цієї кількості вистачило б приблизно на місяць", - сказав Ківісельг.

"Згідно з нашими підрахунками, у Росії все ще повинно залишитися близько 4 млн боєприпасів. Це [означає, що вони] можуть продовжувати з нинішньою відносно низькою інтенсивністю використовувати 10 000 патронів на день трохи більше як рік", — додав офіцер.

Таким чином, за словами Ківіселга, постачання боєприпасів на фронт не конче є головною метою чи неминучою необхідністю. Швидше, йдеться про накопичення на довгострокову перспективу.

"Поставки з Північної Кореї свідчать про те, що Росія планує продовжувати війну в Україні протягом тривалого часу і робить конкретні кроки для цього", — резюмував Ківіселг.

Україна
Росія
зброя
Естонія
Війна з Росією
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