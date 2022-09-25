Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За інформацією ISW, російські державні ЗМІ писали про те, що українські військовополонені, утримувані в Оленівському таборі, в усній формі "просили" владу "ДНР" дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні "Богдана Хмельницького" ДНР.

"Якби російські сили або їхні проксі-сили примушували українських військовополонених до бою, це було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуваний у зонах бойових дій" і не повинні "залучатися до праці, шкідливої для здоров’я або небезпечної", – наголошують в ISW.

Окупанти примусили "голосувати на референдумі" українських полонених в Оленівці.