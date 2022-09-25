РФ може примусово мобілізувати українських військовополонених, – ISW
Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За інформацією ISW, російські державні ЗМІ писали про те, що українські військовополонені, утримувані в Оленівському таборі, в усній формі "просили" владу "ДНР" дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні "Богдана Хмельницького" ДНР.
"Якби російські сили або їхні проксі-сили примушували українських військовополонених до бою, це було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуваний у зонах бойових дій" і не повинні "залучатися до праці, шкідливої для здоров’я або небезпечної", – наголошують в ISW.
- Окупанти примусили "голосувати на референдумі" українських полонених в Оленівці.
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