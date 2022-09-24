Окупанти примусили "голосувати на референдумі" українських полонених в Оленівці

Про це в суботу, 24 вересня, повідомило під відео російське урядове інформагентство ТАСС.

За їхньою інформацією, "голосували" 57 полонених із пропискою на Донеччині, за процесом наглядали "спостерігачі" з Італії.

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Проте варто зазначити, що немає певності в тому, чи зняті на відео – українські полонені.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-25 вересня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.

Очільник НАТО заявив, що світ повинен підготуватися до того, що Москва використає фіктивні "референдуми" в Україні, щоби загострити ескалацію та стверджувати, що російську територію атакують зі зброї Альянсу.

Лідери країн "Групи семи" в п’ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України

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