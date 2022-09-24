Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В жодному разі ми не повинні вживати самого слова референдум на окупованих територіях. Це навіть не нагадує велику імітацію референдуму - це політичне дійство, яке зроблено для російського глядача. У росіян відбувається безлад в організації цього дійства", - наголосив Кошель.

За його словами, люди з автоматами та закритим обличчям, місцеві колаборанти роблять поквартирний обхід.

"Це фірмовий почерк Кремля, саме так працює ФСБ. Це дійство не визнає весь цивілізований світ. Жодних правових наслідків не буде, але за логікою політичної путінської машини може бути інший підхід, пам'ятаємо Крим. Не виключаю, що саме такий сценарій може буде запущено на окупованих територіях", - додав Кошель.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-25 вересня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.

Очільник НАТО заявив, що світ повинен підготуватися до того, що Москва використає фіктивні "референдуми" в Україні, щоби загострити ескалацію та стверджувати, що російську територію атакують зі зброї Альянсу.

Лідери країн "Групи семи" в п’ятницю опублікували заяву, в якій засудили псевдореферендуми, що проводяться Росією на тимчасово окупованих територіях, і пообіцяли продовжувати підтримку України

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