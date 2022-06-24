РФ може вдарити з Чорного моря одночасно 32 ракетами "Калібр", - Генштаб ЗСУ
Речник Міністерства оборони заявив, що зранку 24 червня, в Чорному морі зафіксували чотири кораблі РФ з крилатими ракетами "Калібр". Окупанти можуть вдарити одночасно 32 ракетами
Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Кораблі Чорноморського флоту Росії ізолюють район ведення бойових дій та намагаються вести розвідку.
Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет", - сказав Мотузяник.
- 23 червня над Одещиною збили дві російські крилаті ракети, які летіли з моря в бік України.
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