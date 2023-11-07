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Головна Війна з Росією РФ на чотирьох напрямках вела безуспішні штурмові дії, - Генштаб

РФ на чотирьох напрямках вела безуспішні штурмові дії, - Генштаб

7 листопада, 2023 вiвторок
19:48
Війна з Росією окупанти

Протягом доби, 7 листопада, росіяни вели безуспішні дії на Шахтарському, Мар'їнському, Бахмутському та Куп'янському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження ворога

Ще 4 прийшлися по зенітно-ракетних комплексах противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

За день ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів по території України

А також здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. 

На основних ділянках фронту протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Сімейкине, Іскрисківщина, Басівка, Грабовське, Попівка, Велика Писарівка Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Різниківки, Спірного, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Противник завдав понад 10 авіаційних ударів в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Очеретине, Бердичі, Ласточкине, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару поблизу Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • У вівторок, 7 листопада, російські терористи використали 3 дрони-камікадзе для обстрілу Нікопольщини Дніпропетровської області.
Луганщина
Донеччина
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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