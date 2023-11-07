РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 27 будинків, поранено жінку

Про це повідомив Сергій Лисак - голова Дніпропетровської ОВА.

"Під артилерійським вогнем сьогодні була Нікопольщина. На додачу до цього агресор спрямував туди 3 дрони-камікадзе. Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще – газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт", - пише Лисак.

У Нікополі поранено 31-річну жінку. Голова ОВА пише, що вона лікуватиметься амбулаторно.