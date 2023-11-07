РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 27 будинків, поранено жінку
У вівторок, 7 листопада, російські терористи використали 3 дрони-камікадзе для обстрілу Нікопольщини Дніпропетровської області
Про це повідомив Сергій Лисак - голова Дніпропетровської ОВА.
"Під артилерійським вогнем сьогодні була Нікопольщина. На додачу до цього агресор спрямував туди 3 дрони-камікадзе. Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще – газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт", - пише Лисак.
У Нікополі поранено 31-річну жінку. Голова ОВА пише, що вона лікуватиметься амбулаторно.
- Росіяни з вечора понеділка, 6 листопада, здійснили декілька артилерійських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримав чоловік, також пошкоджено храм і будинки.
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