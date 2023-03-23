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РФ намагається поповнити втрати залученням строковиків, а ЗСУ відбили 83 російських атаки

23 березня, 2023 четвер
07:04
війна з Росією окупанти крим

Росіяни прагнуть поповнити втрати живої сили тиском на строковиків, щоб ті підписали контракт, а ЗСУ упродовж доби відбили 83 ворожих атаки

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу на фейсбуці.

Росіяни тиснуть на своїх строковиків з метою підписання контракту, поповнюючи втрати живої сили

"В одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - зазначили в Генштабі.

На Запоріжжі окупанти намагаються перешкодити місцевим жителям у спостереженні за пересуванням ворожих сил

У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, загарбники здійснили обходи місцевих мешканців. Так, росіяни нагадали, що потрібно перебувати у безпечних місцях та не варто покидати власне помешкання.

"Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення", - ствердили військові.

Упродовж доби ворог завдав ракетний та 48 авіаційних ударів, зокрема по Запоріжжю, Київщині та Житомирщині

Минулої доби РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: ракети влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі і поранені серед цивільних жителів. Також окупанти завдали 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщини.

Росіяни використали 21 БПЛА типу "Шахед-136" з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронів збили захисники. Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Зокрема загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ відбили 83 ворожих атаки, а також уразили станцію РЕБ росіян

Росіяни надалі ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняються. Так, минулої доби ЗСУ відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Тоді ж українська авіація вдарила по зенітно-ракетному комплексу противника, а також здійснила 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах. 

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем’янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині та Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокамянське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка - Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них - Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон.

Україна
Росія
Запоріжжя
Київщина
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Житомирщина
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
ракетний удар
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