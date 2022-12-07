РФ намагається заморозити війну, щоб почати наступ навесні, - Столтенберг
Росія намагається заморозити війну, щоб мати змогу перегрупуватися, відремонтувати техніку і спробувати здійснити більший наступ навесні
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Він підкреслив, що, ймовірно, взимку конфлікт перейде у спокійнішу фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати й переозброїти свої сили. Однак Росія намагається заморозити війну, щоб мати змогу відновити сили й спробувати здійснити більший наступ навесні.
Тому, на думку Столтенберга, західні партнери України мають підтримати її. За його словами, столиці країн НАТО постійно розглядають питання про те, які системи озброєнь хочуть поставити Києву.
"Парадокс у тому, що більше ми хочемо мирного, дипломатичного рішення, яке забезпечить перемогу України, то більш терміново ми маємо надавати Україні військову підтримку", - сказав Столтенберг
- 2 грудня генеральний секретар НАТО Столтенберг виступив на захист Берліна, який критикують за недостатню військову допомогу Україні. За його словами, Столтенберг очікує, що всі союзники, включно з Німеччиною, будуть робити більше.
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