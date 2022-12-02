Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на слова Столтенберга.

"У цей визначальний для європейської безпеки момент лідерства Німеччини є вирішальним", - сказав він.

Говорячи про війну Росії проти України, очільник Північноатлантичного альянсу сказав, що він вітає рішучу підтримку України з боку Німеччини. За його словами, Столтенберг очікує, що всі союзники, включно з Німеччиною, будуть робити більше

"(Німеччина) - серед країн, які надають Україні найбільше військової допомоги. Іноді складається враження, що Німеччина взагалі нічого не робить. В Альянсі мало країн, які роблять більше, ніж Німеччина", - заявив генсек НАТО.

Також Столтенберг виступив на захист канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого критикують за нібито недостатньо швидку модернізацію Бундесверу. За його словами, для придбання винищувачів п'ятого покоління або сучасних вертольотів потрібен час.

14 вересня Німеччина передала Україні чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів. На цей момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

1 грудня Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard.

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