РФ не прагне війни, але "нехтувати своїми інтересами" не дозволить, - Лавров

Про це він сказав у інтерв'ю радіостанціям, передає ТАСС.



"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо", - заявив Сергій Лавров.



Міністр закордонних справ РФ додав, що Росія не дозволить "грубо наступати на свої інтереси, ігнорувати свої інтереси".

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною.

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