РФ не прагне війни, але "нехтувати своїми інтересами" не дозволить, - Лавров
Очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не зацікавлена у війні, однак не дозволить ігнорувати "свої безпекові інтереси"
Про це він сказав у інтерв'ю радіостанціям, передає ТАСС.
"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо", - заявив Сергій Лавров.
Міністр закордонних справ РФ додав, що Росія не дозволить "грубо наступати на свої інтереси, ігнорувати свої інтереси".
- Нагадаємо, раніше у МЗС Росії назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.72
Купівля 28.72Продаж 29.04
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе