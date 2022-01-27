У російському МЗС назвали "неприйнятною думкою" війну з Україною
У Російській Федерація заявили, що не збираються починати війну з Україною
Про це під час брифінгу заявив заступник директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Олексій Зайцев.
"Ми вже неодноразово заявляли про те, що наша країна ні на кого нападати не має наміру. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами (Росії та України, - ред.)", - сказав він.
Зайцев додав, що "міфічне вторгнення придумав Захід". Однак Росія такі закиди відкидає.
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