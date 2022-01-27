Німеччина готова накласти санкції на "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - МЗС ФРН

Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у четвер, 27 січня.



За її словами, Німеччина працює над пакетом посилених санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну, що охоплює весь спектр відповідей, включаючи "Північний потік-2".



Бербок підкреслила, що Німеччина прагне до діалогу з РФ, але у світлі ескалації на кордоні України потрібна жорсткість.



Нагадаємо, німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.

Видання Bloomberg писало, що у Вашингтоні не впевнені, що Німеччина введе жорсткі санкції проти Москви, в тому числі щодо газопроводу "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що європейські партнери запросили Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".