США сумніваються, що Німеччина піде на жорсткі санкції щодо РФ, зокрема проти "Північного потоку-2", - Bloomberg
У Вашингтоні не впевнені, що Німеччина введе жорсткі санкції проти Москви, в тому числі щодо газопроводу "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією видання, ситуація навколо газопроводу "Північний потік-2" і зростаюча загроза з боку Росії може послужити приводом для розбіжностей між США і Німеччиною. Один з колишніх чиновників заявив виданню, що у Вашингтоні сумніваються в готовності Берліна ввести жорсткі санкції щодо Москви.
За словами депутата Бундестагу соціал-демократа Нільса Шмідта, США закликають Німеччину до більш жорсткої позиції у відносинах з Росією. Він зазначив, що в разі введення жорсткіших санкцій проти РФ Європі доведеться заплатити високу економічну ціну, включаючи можливі проблеми з постачання енергоносіїв.
Шмід додав, що у Німеччини "є вагомі причини" не вводити жорсткі санкції проти РФ.
Нагадаємо, 14 січня у Сенаті США представили законопроєкт, яким пропонується ввести персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та деяких секторів російської економіки у разі вторгнення РФ в Україну.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
- 10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.
- Голова міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає газопровід "Північний потік-2" суто економічним проєктом і закликала не пов'язувати його з агресією РФ щодо України.
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