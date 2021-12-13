"Путін хоче бачити прокачку газу": Блінкен назвав "Північний потік-2" інструментом тиску на РФ

Про це повідомляє Bloomberg.



"Це дуже малоймовірно чи важко побачити (роботу "Північного потоку-2" – Ред.), якщо Росія відновить агресію проти України, - сказав Держсекретар США і додав: Насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом".



На вихідних держсекретар США побував у Ліверпулі на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн G7. Під час зустрічі з новою очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу російської агресії проти України.



Крім цього, очільники МЗС країн G7 12 грудня ухвалили заяву "Про Росію та Україну". Вона містить засудження нарощування угруповання російських збройних сил біля кордонів з Україною, а також агресивної риторики стосовно України.



The G7 FMs call on Russia to de-escalate, pursue diplomatic channels, and abide by its international commitments on transparency of military activities. Further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response.https://t.co/hKGMrDZcsV — Ned Price (@StateDeptSpox) December 12, 2021

Нагадаємо, 8 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час яких співрозмовники домовилися покарати Росію в разі посилення її агресії проти України.

9 грудня Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорили про результати переговорів президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, а також варіанти реагування НАТО у відповідь на подальшу агресію Росії проти України.

Документ також містить заклик до зниження напруги і переговорів по дипломатичних каналах. У заяві згадується телефонна розмова президентів США і РФ 7 грудня та міститься заклик втілити в життя Мінські угоди про мирне врегулювання конфлікту на Сході України.