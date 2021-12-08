США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час яких співрозмовники домовилися покарати Росію в разі посилення її агресії проти України
Про це повідомляє Державний департамент США.
У пресслужбі Держдепу зазначають, що під час розмови Блінкен і Мішель підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку США та Євросоюзу.
Представники США і ЄС також поділилися занепокоєнням щодо нарощування російських сил на українському кордоні і наголосили, що Росія повинна працювати у напрямку деескалації конфлікту та повернутися до дипломатії.
"Блінкен і Мішель також погодилися у разі потреби швидко і жорстко покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України", - зазначили у Держдепі.
Крім того, співрозмовники назвали Мінські домовленості найкращим засобом вирішення конфлікту на сході України та наголосили, що Росія повинна виконати їх повністю.
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