США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України

Про це повідомляє Державний департамент США.

У пресслужбі Держдепу зазначають, що під час розмови Блінкен і Мішель підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку США та Євросоюзу.

Представники США і ЄС також поділилися занепокоєнням щодо нарощування російських сил на українському кордоні і наголосили, що Росія повинна працювати у напрямку деескалації конфлікту та повернутися до дипломатії.



"Блінкен і Мішель також погодилися у разі потреби швидко і жорстко покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України", - зазначили у Держдепі.



Крім того, співрозмовники назвали Мінські домовленості найкращим засобом вирішення конфлікту на сході України та наголосили, що Росія повинна виконати їх повністю.