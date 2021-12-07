ЄС без обговорень продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - журналіст

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"На цьому етапі лідери ЄС наступного тижня на засіданні Європейської ради продовжать дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців без особливих чи будь-яких дискусій", - повідомив Йозвяк.

Журналіст також додав, що нових санкцій щодо РФ поки не розробляють.

Крім того, лідери ЄС планують обговорити на засіданні питання щодо України та Білорусі.