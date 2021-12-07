ЄС без обговорень продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - журналіст
Європейська рада затвердить продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців без попередніх обговорень
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"На цьому етапі лідери ЄС наступного тижня на засіданні Європейської ради продовжать дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців без особливих чи будь-яких дискусій", - повідомив Йозвяк.
Журналіст також додав, що нових санкцій щодо РФ поки не розробляють.
Крім того, лідери ЄС планують обговорити на засіданні питання щодо України та Білорусі.
- Нагадаємо, вперше санкції проти Росії ЄС застосував у липні 2014 року у відповідь на військову агресію щодо України. Відтоді їх продовжують щороку. Останнє оновлення відбулось у липні 2021 року.
- У понеділок, 6 грудня, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за порушення прав людини до 8 грудня 2022 року.
- Також 6 грудня Рікард Йозвяк повідомив, що посли Європейського Союзу можуть погодити санкції проти ПВК Вагнера та трьох росіян, які співпрацювали із найманцями.
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