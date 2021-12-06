Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на один рік
Євросоюз на рік продовжив глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини проти російських чиновників, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального
Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.
6 грудня Рада ЄС продовжила санкції за порушення прав людини до 8 грудня 2022 року.
Всього під дію санкцій потрапили 14 фізичних і чотири юридичні особи.
До санкційного переліку увійшли голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова Росгвардіі Віктор Золотов, голова Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников і генпрокурор Ігор Краснов.
"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - йдеться у пресрелізі.
Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини був створений 7 грудня 2020 року та передбачає заборону на поїздки та заморожування коштів для фізичних і юридичних осіб. Також він забороняє фізичним і юридичним особам ЄС фінансувати тих, хто зазначений у списку.
- Раніше повідомлялося, що у Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України.
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