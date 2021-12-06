Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на один рік

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.



6 грудня Рада ЄС продовжила санкції за порушення прав людини до 8 грудня 2022 року.



Всього під дію санкцій потрапили 14 фізичних і чотири юридичні особи.



До санкційного переліку увійшли голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова Росгвардіі Віктор Золотов, голова Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников і генпрокурор Ігор Краснов.



"Сьогоднішнє рішення підтверджує зобов’язання ЄС засуджувати порушення та зловживання прав людини, де б вони не відбувалися, використовуючи всі інструменти, водночас підтверджуючи, що права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними", - йдеться у пресрелізі.



Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини був створений 7 грудня 2020 року та передбачає заборону на поїздки та заморожування коштів для фізичних і юридичних осіб. Також він забороняє фізичним і юридичним особам ЄС фінансувати тих, хто зазначений у списку.

Раніше повідомлялося, що у Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України.