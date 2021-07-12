ЄС продовжив санкції проти РФ до січня 2022 року
12 липня ЄС затвердив продовження санкцій проти РФ щодо окупації Криму на півроку
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Затверджено продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на 6 місяців по Україні та Криму", - зазначив журналіст видання Рікард Йозвяк.
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Рішення Ради ЄС послідувало за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод, віду 2015 року.
"З цього приводу лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 29 червня представник Європейського Союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС продовжить тиснути санкціями на Росію через кібератаки та відмову співпрацювати щодо збиття рейсу MH17 над Донбасом
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