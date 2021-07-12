ЄС продовжив санкції проти РФ до січня 2022 року

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



"Затверджено продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на 6 місяців по Україні та Криму", - зазначив журналіст видання Рікард Йозвяк.



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Рішення Ради ЄС послідувало за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод, віду 2015 року.

"З цього приводу лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї", – йдеться в повідомленні.