Нуланд: Нові санкції ізолюють Росію від світу у разі вторгнення в Україну

Про це вона заявила під час слухань щодо Росії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин.

"Ми чітко дали зрозуміти, що початкові санкції у відповідь на будь-які подальші агресивні дії щодо України будуть надзвичайно серйозними й ізолюють Росії, російський бізнес та росіян", - зауважила Нуланд.

Вона заявила, що президент США Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна під час віртуальної розмови про серйозні втрати та наслідки у разі агресії проти України.



Читайте також: Держдеп США: Путін воліє відродити СРСР та увійти в історію

"Президент сказав йому, що це відрізнятиметься від того, що було у 2014 році", - заявила представниця Держдепу.

Вона також зазначила, що є план на випадок агресії: "заходи першого дня, заходи п’ятого дня, заходи десятого дня".





"Жодна інша зовнішня сила не матиме права вето чи голосу при ухваленні цих рішень", - сказала вона.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії". Нуланд додала, що Байден "абсолютно ясно сказав сьогодні президенту Путіну", що питання про вступ до НАТО вирішують НАТО та країни-кандидати."Жодна інша зовнішня сила не матиме права вето чи голосу при ухваленні цих рішень", - сказала вона.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb