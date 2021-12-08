Нуланд: Нові санкції ізолюють Росію від світу у разі вторгнення в Україну
Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу
Про це вона заявила під час слухань щодо Росії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин.
"Ми чітко дали зрозуміти, що початкові санкції у відповідь на будь-які подальші агресивні дії щодо України будуть надзвичайно серйозними й ізолюють Росії, російський бізнес та росіян", - зауважила Нуланд.
Вона заявила, що президент США Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна під час віртуальної розмови про серйозні втрати та наслідки у разі агресії проти України.
Читайте також: Держдеп США: Путін воліє відродити СРСР та увійти в історію
"Президент сказав йому, що це відрізнятиметься від того, що було у 2014 році", - заявила представниця Держдепу.
Вона також зазначила, що є план на випадок агресії: "заходи першого дня, заходи п’ятого дня, заходи десятого дня".
"Жодна інша зовнішня сила не матиме права вето чи голосу при ухваленні цих рішень", - сказала вона.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе