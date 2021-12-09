Блінкен і Столтенберг обговорили підсумки переговорів Байдена з Путіним та варіанти реагування на агресію РФ проти України

Про це передає Державний департамент США.

"Сторони обговорили результати спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, а також варіанти реагування НАТО у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться в повідомленні.



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У Держдепі зазначили, що Блінкен високо оцінив послідовні зусилля Столтенберга, спрямовані на посилення єдності НАТО.



Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну. Путін під час розмови з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

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