Міноборони Німеччини не бачить зв'язку між "Північним потоком-2" і агресією Росії щодо України
Голова міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає газопровід "Північний потік-2" суто економічним проєктом і закликала не пов'язувати його з агресією РФ щодо України
Про це очільниця Міноборони ФРН заявила в ефірі німецької радіостанції rbb, повідомляє WTVB.
За її словами, не варто пов'язувати газопровід "Північний потік-2", який має транспортувати природний газ із Росії до Німеччини, і конфлікт Москви та України.
"Ми не повинні втягувати це ("Північний потік - 2" - ред.) у цей конфлікт", - сказала Ламбрехт.
Вона додала, що конфлікт Росії та України необхідно вирішити за допомогою переговорів, і зараз є така можливість, тому не варто "прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту".
- Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.
- Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.
- У МЗС РФ припустили, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.
- Видання Politico повідомило, що Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2".
- 10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.
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