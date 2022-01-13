Міноборони Німеччини не бачить зв'язку між "Північним потоком-2" і агресією Росії щодо України

Про це очільниця Міноборони ФРН заявила в ефірі німецької радіостанції rbb, повідомляє WTVB.



За її словами, не варто пов'язувати газопровід "Північний потік-2", який має транспортувати природний газ із Росії до Німеччини, і конфлікт Москви та України.



"Ми не повинні втягувати це ("Північний потік - 2" - ред.) у цей конфлікт", - сказала Ламбрехт.



Вона додала, що конфлікт Росії та України необхідно вирішити за допомогою переговорів, і зараз є така можливість, тому не варто "прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту".

Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.

У МЗС РФ припустили, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.

Видання Politico повідомило, що Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2".

10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.