Голова Газпрому Міллер оголосив про готовність до роботи "Північного потоку-2"

Про це повідомляє ТАСС.



"Газопровід "Північний потік-2" до роботи готовий", - сказав Олексій Міллер під час наради у президента Росії Володимира Путіна.



Під час наради Путін уточнив, що сьогодні, 29 грудня, завершилося заповнення газом другої нитки трубопроводу. Російський президент попросив голову Газпрому доповісти про готовність "Північного потоку-2".



За словами президента РФ, запуск "Північного потоку-2", потужність якого становить 55 млрд кубометрів, дозволить стабілізувати ціни на європейському ринку.

Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.