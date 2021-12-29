Голова Газпрому Міллер оголосив про готовність до роботи "Північного потоку-2"
Очільник Газпрому Олексій Міллер заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи
Про це повідомляє ТАСС.
"Газопровід "Північний потік-2" до роботи готовий", - сказав Олексій Міллер під час наради у президента Росії Володимира Путіна.
Під час наради Путін уточнив, що сьогодні, 29 грудня, завершилося заповнення газом другої нитки трубопроводу. Російський президент попросив голову Газпрому доповісти про готовність "Північного потоку-2".
За словами президента РФ, запуск "Північного потоку-2", потужність якого становить 55 млрд кубометрів, дозволить стабілізувати ціни на європейському ринку.
- Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.
- Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
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