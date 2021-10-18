Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена газом і готова до роботи
Перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до початку транспортування
Про це йдеться у повідомленні на сайті газогону.
"На 18 жовтня процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, відповідно до плану і проєктним вимогам, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 куб.м, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.
У пресслужбі зауважили, що цього тиску достатньо, аби в подальшому почати транспортування газу.
Також зазначається, що продовжується підготовка до запуску другої нитки "Північного потоку-2".
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