Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена газом і готова до роботи

Про це йдеться у повідомленні на сайті газогону.



"На 18 жовтня процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що, відповідно до плану і проєктним вимогам, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 куб.м, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.



У пресслужбі зауважили, що цього тиску достатньо, аби в подальшому почати транспортування газу.



Також зазначається, що продовжується підготовка до запуску другої нитки "Північного потоку-2".

Нагадаємо, 20 травня США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2" - компанії Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора – Маттіаса Варніґа.

14 республіканців зареєстрували ініціативу, яка скасовує винятки у санкціях проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Група підтримки України у Сенаті США закликала президента Джо Байдена не відмовлятись від санкцій проти компанії-оператора російського газогону "Північний потік-2"

Мінфін США впровадив санкції проти 13 суден та 2 компаній з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2".

3 червня посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна вимагає від Німеччини і США включити її в переговори щодо газопроводу "Північного потоку-2".

4 червня президент РФ Володимир Путін заявив про добудову першої нитки трубопроводу "Північний Потік-2"