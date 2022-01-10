Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили через невідповідність вимогам ЄС, - МЗС Німеччини
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС
Про це пише La Stampa.
Бербок пояснила, що згідно з Угодою про коаліцію, усі енергетичні проєкти в Німеччині повинні відповідати вимогам Євросоюзу, зокрема й "Північний потік-2".
"У цей час це не так, тому процес сертифікації припинено", - заявила міністерка.
Вона також зауважила, що запуск газопроводу має геополітичний характер.
Крім того, очільниця МЗС Німеччини додала, що політична відповідальність полягає в тому, щоб кожен житель ЄС, незалежно від статків, міг дозволити собі опалення й електрику.
"Тому важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність", - зазначила Анналена Бербок.
- Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.
- Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.
- У МЗС РФ припустили, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.
- Видання Politico повідомило, що Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.29
- Актуальне
- Важливе