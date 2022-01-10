Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили через невідповідність вимогам ЄС, - МЗС Німеччини

Про це пише La Stampa.



Бербок пояснила, що згідно з Угодою про коаліцію, усі енергетичні проєкти в Німеччині повинні відповідати вимогам Євросоюзу, зокрема й "Північний потік-2".



"У цей час це не так, тому процес сертифікації припинено", - заявила міністерка.



Вона також зауважила, що запуск газопроводу має геополітичний характер.



Крім того, очільниця МЗС Німеччини додала, що політична відповідальність полягає в тому, щоб кожен житель ЄС, незалежно від статків, міг дозволити собі опалення й електрику.



"Тому важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність", - зазначила Анналена Бербок.

Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.

У МЗС РФ припустили, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.

Видання Politico повідомило, що Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2".

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