МЗС РФ: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
Заступник очільника МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що через заходи з боку США сертифікація "Північного потоку-2" може бути відкладена до літа або не відбутися взагалі
Про це пишуть РИА Новости.
"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2" - ред.), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ...Так, це може і до літа продовжитися", - заявив Олександр Панкін.
Він додав, що сертифікація газопроводу може "бути ускладнена з боку США".
"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - зазначив російський дипломат.
- Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що газопровід готовий до роботи.
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