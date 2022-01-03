МЗС РФ: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати

Про це пишуть РИА Новости.



"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2" - ред.), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ...Так, це може і до літа продовжитися", - заявив Олександр Панкін.



Він додав, що сертифікація газопроводу може "бути ускладнена з боку США".



"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - зазначив російський дипломат.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що газопровід готовий до роботи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb