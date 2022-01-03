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Головна Економіка МЗС РФ: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати

МЗС РФ: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати

3 січня, 2022 понедiлок
11:50
Економіка Північний потік-2

Заступник очільника МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що через заходи з боку США сертифікація "Північного потоку-2" може бути відкладена до літа або не відбутися взагалі

Про це пишуть РИА Новости.

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2" - ред.), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ...Так, це може і до літа продовжитися", - заявив Олександр Панкін.

Він додав, що сертифікація газопроводу може "бути ускладнена з боку США".

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - зазначив російський дипломат.

  • Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що газопровід готовий до роботи.

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Новини
газопровід
МЗС РФ
сертифікація
Північний потік-2
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