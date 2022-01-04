Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Про це передає видання Politico.



Проєкт закону про санкції щодо газопроводу запропонував сенатор-республіканець Тед Круз.



"Згідно з текстом, отриманим Politico, законопроєкт Круза вимагає, щоб санкції щодо газопроводу були введені протягом 15 днів після його прийняття, і дозволяє Конгресу проголосувати за повторне застосування санкцій, якщо президент від них відмовиться", - йдеться у повідомленні.



Для прийняття проєкту потрібно 60 голосів. Республіканці впевнені, що виграють це голосування переважною більшістю.



"Голосування несе очевидні політичні ризики для демократів, багато з яких висловилися проти рішення Байдена торік скасувати санкції щодо російсько-німецького природного газового каналу. А проєкт, який майже завершений і очікує на сертифікацію, додає додатковий елемент складності та драматизму можливому вторгненню Росії в Україну", - написали у виданні.



Як зазначається, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин демократ Боб Менендес також має законопроєкт, у якому пропонує суворі санкції проти Москви, зокрема жорсткі санкції щодо "Північного потоку-2". Однак згідно з проєктом ввести їх потрібно у разі вторгнення Росії в Україну.



Відтак у виданні зазначають, що лідери Демократичної партії могли б проголосувати за обидва проєкти. Є окрема процедура Сенату, яка дозволяє партії більшості, демократам, внести альтернативну поправку до цього питання, і партія отримала б голосування першою. Зусилля партії меншості, а саме законопроєкт республіканця Круза, отримали б друге голосування.



"Винесення законопроєкту Менендеса разом із законопроєктом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що для них буде важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували подібний режим санкцій, передбачений у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка Закону Круза привела б демократів до розбіжностей з лідером їхньої партії", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки називають газопровід "Північний потік-2" російським геополітичним проєктом, що підриває національну та енергетичну безпеку євроатланичного товариства.

3 січня МЗС РФ заявило, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.