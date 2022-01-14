У Сенаті США представили ще один законопроєкт із санкціями проти Путіна та секторів російської економіки
Сенатор США Марко Рубіо представив законопроєкт, яким пропонується ввести персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та деяких секторів російської економіки у разі вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє пресслужба сенатора Рубіо.
"Законопроєкт вперше вводить санкції проти самого Путіна, а також для секторів російської економіки, від яких залежить його режим, щоб особисто збагатитися. Важливо, що цей законопроєкт не буде залежати від президента Байдена, щоб вирішити, що є вторгненням в Україну", - йдеться у повідомленні.
Документ вимагає від розвідки США кожні 20 днів подавати Конгресу звіт про те, чи порушила Росія або її довірені особи поточну територіальну цілісність України.
Крім того, законопроєкт пропонує такі санкції:
- заблокувати власність, яка належить Володимиру Путіну, прем'єр-міністру Росії, міністру оборони Росії та іншим російським олігархам, і скасувати візи;
- заборонити операції з російськими компаніями в енергетичній, фінансовій, гірничодобувній та аерокосмічній сферах російської економіки;
- накласти санкції проти SWIFT, якщо система не припинить надання послуг російським банкам і компаніям, які підпадають під санкції законопроєкту;
- негайно відновити санкції проти "Північного потоку-2" і вимагати від держсекретаря стратегії щодо того, як США заохочуватимуть інші країни ввести відповідні санкції проти Росії.
- Кремль пригрозив розірвати відносини зі США у разі введення санкцій проти Путіна.
- 13 січня Сенат США відхилив проєкт про санкції щодо "Північного потоку-2".
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