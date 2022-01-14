У Сенаті США представили ще один законопроєкт із санкціями проти Путіна та секторів російської економіки

Про це повідомляє пресслужба сенатора Рубіо.

"Законопроєкт вперше вводить санкції проти самого Путіна, а також для секторів російської економіки, від яких залежить його режим, щоб особисто збагатитися. Важливо, що цей законопроєкт не буде залежати від президента Байдена, щоб вирішити, що є вторгненням в Україну", - йдеться у повідомленні.

Документ вимагає від розвідки США кожні 20 днів подавати Конгресу звіт про те, чи порушила Росія або її довірені особи поточну територіальну цілісність України.

Крім того, законопроєкт пропонує такі санкції:

заблокувати власність, яка належить Володимиру Путіну, прем'єр-міністру Росії, міністру оборони Росії та іншим російським олігархам, і скасувати візи;

заборонити операції з російськими компаніями в енергетичній, фінансовій, гірничодобувній та аерокосмічній сферах російської економіки;

накласти санкції проти SWIFT, якщо система не припинить надання послуг російським банкам і компаніям, які підпадають під санкції законопроєкту;

негайно відновити санкції проти "Північного потоку-2" і вимагати від держсекретаря стратегії щодо того, як США заохочуватимуть інші країни ввести відповідні санкції проти Росії.



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