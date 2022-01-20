Україну запросять до участі у сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії, - Галущенко

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я дуже дякую нашим партнерам", - сказав Галущенко.



Міністр додав, що під час зустрічі європейська сторона висловила Україні абсолютну підтримку у прагненні синхронізуватися із європейською енергетичною мережею та від'єднатися від російських та білоруських енергомереж.



Крім того, на зустрічі обговорили ситуацію на ринку ЄС із газом, вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі та монополію Газпрому. Галущенко зазначив, що для Росії подібна ситуація важлива не у питанні грошей, а "це питання довгострокових газових контрактів, які дають можливість впливати політично".

Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2". Згодом Вітренко повідомив, що Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Згодом Макогон заявив, що Україна, завдяки участі у сертифікації "Північного потоку-2", отримає доступ до всіх документів, що стосуються процесу, та зможе їх оскаржувати.

10 січня 2022 року очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.