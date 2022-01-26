США запровадять санкції проти керівництва РФ у випадку нового нападу на Україну, - Псакі
США в разі нового російського нападу на Україну запровадять санкції проти економічних інтересів керівництва РФ
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.
"Це включатиме, зокрема, заходи, націлені проти інтересів у сфері бізнесу та економіки президента Путіна та членів уряду", - сказала вона на брифінгу.
Псакі додала, що не всі ідеї про санкції, які поширюють ЗМІ, можуть бути втілені у життя одразу.
Таким чином вона прокоментувала заяву президента Джо Байдена про готовність подумати над введенням санкцій проти Путіна у разі вторгнення в Україну.
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