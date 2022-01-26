"Не виключаємо": очільниця МЗС Британії Трасс про персональні санкції проти Путіна за агресію щодо України
Велика Британія розробляє пакет посилених санкцій проти Кремля у разі нападу Росії на Україну, які можуть спрямовані особисто проти президента РФ Володимира Путіна
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, повідомляє Reuters.
Найближчими днями Британія запропонує пакет посилених санкцій проти РФ на випадок російського вторгнення в Україну.
"Ми запропонуємо новий законопроєкт, щоб зробити наш санкційний режим жорсткішим, щоб ми могли охопити більше компаній та фізосіб у Росії. Ми запропонуємо його протягом найближчих кількох днів", - розповіла Трасс.
На питання журналіста, чи введе Велика Британія санкції особисто проти Володимира Путіна, вона відповіла:
"Ми нічого не виключаємо".
- Спецкореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд повідомив, що Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готові відключити РФ від системи міжнародних банківських переказів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну.
- Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ.
- Президент США Джо Байден припустив можливість введення персональних санкцій США проти Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну.
- 25 січня держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із очільницею МЗС Британії Елізабет Трасс стримування агресії РФ щодо України.
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