Байден заявив про готовність розглянути персональні санкції проти Путіна у разі нового вторгнення в Україну

Про це Байден сказав у відповідь на питання журналістки CNN Кейтлін Коллінс.



- Ви розглянете запровадження персональних санкцій проти нього (Путіна - ред.), якщо він дійсно вторгнеться в Україну? - спитала журналістка.



- Так, я це розгляну, - відповів Байден.

Нагадаємо, голова МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку нового нападу на Україну.

Спецкореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд повідомив, що Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готові відключити РФ від системи міжнародних банківських переказів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну.

Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ.