Байден заявив про готовність розглянути персональні санкції проти Путіна у разі нового вторгнення в Україну
Президент США Джо Байден привпустив можливість ввведення персональних санкцій США проти президента РФ Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну
Про це Байден сказав у відповідь на питання журналістки CNN Кейтлін Коллінс.
- Ви розглянете запровадження персональних санкцій проти нього (Путіна - ред.), якщо він дійсно вторгнеться в Україну? - спитала журналістка.
- Так, я це розгляну, - відповів Байден.
- Нагадаємо, голова МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку нового нападу на Україну.
- Спецкореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд повідомив, що Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готові відключити РФ від системи міжнародних банківських переказів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну.
- Борис Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ.
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