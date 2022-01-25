"Росія приставила пістолет до голови України": прем'єр Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Росії та сприятиме будь-якому розгортанню НАТО, якщо РФ вторгнеться в Україну
Про це повідомляє Reuters.
"Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін", - сказав Джонсон під час виступу у парламенті країни.
Як зазанчив Джонсон, Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну.
Він додав, що якщо Путін мав на меті утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним".
"Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991-й", - сказав Джонсон.
Reuters пише, що він мав на увазі падіння Берлінської стіни і кінець комуністичного правління у Східній Європі та країнах Радянського Союзу.
"Зціляючи поділ нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - сказав він.
- Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та прем'єр Великої Британіх Борис Джонсон готові позбавити РФ доступу до системи міжнародних банківських переказів SWIFT в разі нової хвилі збройної агресії проти України.
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