"Росія приставила пістолет до голови України": прем'єр Джонсон заявив, що Британія без вагань посилить санкції проти РФ

Про це повідомляє Reuters.



"Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін", - сказав Джонсон під час виступу у парламенті країни.



Як зазанчив Джонсон, Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну.



Він додав, що якщо Путін мав на меті утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним".



"Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991-й", - сказав Джонсон.



Reuters пише, що він мав на увазі падіння Берлінської стіни і кінець комуністичного правління у Східній Європі та країнах Радянського Союзу.



"Зціляючи поділ нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та прем'єр Великої Британіх Борис Джонсон готові позбавити РФ доступу до системи міжнародних банківських переказів SWIFT в разі нової хвилі збройної агресії проти України.