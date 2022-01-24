"Катастрофічний крок": прем'єр Британії Джонсон попередив про "нову Чечню" для РФ у разі вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - сказав Джонсон.



Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що планує обговорити це питання з іншими лідерами. Джонсон наголосив, що РФ потрібно дати чітке повідомлення, що вторгнення в Україну матиме негативні наслідки.



"Нам також необхідно направити повідомлення про те, що вторгнення в Україну для Росії буде болючою, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - наголосив Джонсон.



Крім того, Джонсона запитали, чи вважає він вторгнення в Україну неминучим.



"Розвідка досить похмура щодо цього. Але я не думаю, що зараз це якимось чином неминуче", - відповів він.



Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Володимира Путіна "відступити" від України, щоб уникнути величезної стратегічної помилки та наголосила, що "Росію в Україні чекає нова Чечня".



