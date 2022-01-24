"Катастрофічний крок": прем'єр Британії Джонсон попередив про "нову Чечню" для РФ у разі вторгнення в Україну
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Ми маємо чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - сказав Джонсон.
Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що планує обговорити це питання з іншими лідерами. Джонсон наголосив, що РФ потрібно дати чітке повідомлення, що вторгнення в Україну матиме негативні наслідки.
"Нам також необхідно направити повідомлення про те, що вторгнення в Україну для Росії буде болючою, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - наголосив Джонсон.
Крім того, Джонсона запитали, чи вважає він вторгнення в Україну неминучим.
"Розвідка досить похмура щодо цього. Але я не думаю, що зараз це якимось чином неминуче", - відповів він.
- Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.
- Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Володимира Путіна "відступити" від України, щоб уникнути величезної стратегічної помилки та наголосила, що "Росію в Україні чекає нова Чечня".
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