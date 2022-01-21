Росію в Україні чекає нова Чечня, - голова МЗС Британії попередила Путіна про "величезну стратегічну помилку"

Про це Ліз Трасс заявила під час візиту до Сіднею у п'ятницю, 21 січня, повідомляє The Guardian.



За її словами, в разі вторгнення в Україну Росія опиниться втягнутою в конфлікт, аналогічний війнам в Афганістані та Чечні.



"Кремль не засвоїв уроків історії. Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, порівнянної з тією, яку ми бачили в радянсько-афганській війні та в конфлікті в Чечні", - заявила Трасс.



Голова МЗС Британії закликала Володимира Путіна схаменутися і відступити від України, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку".



Міністерка закордонних справ Британії бачить кризу навколо України як частину більшого конфлікту між ліберальними демократіями та автократіями, зокрема Росії та Китаю.



"Те, що відбувається у Східній Європі, має значення для всього світу", - наголосила Ліз Трасс.



За її словами, зараз "автократії осміліли до рівня, небаченого з часів холодної війни. Вони намагаються експортувати диктатуру як послугу по всьому світу. Саме тому такі режими, як Білорусь, Північна Корея та М'янма знаходять своїх найближчих союзників у Москві та Пекіні".



"Нам потрібно, щоб усі активізувалися. Разом із нашими союзниками ми й надалі підтримуватимемо Україну та закликатимемо Росію до деескалації та брати участь у змістовних дискусіях", - підкреслила голова британського МЗС.



Ця заява прозвучала напередодні переговорів у Женеві між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України.



Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.

Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву Байдена і наголосив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває.

Також повідомлялося, що 20 січня супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.