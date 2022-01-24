ЄС запровадить "небачені раніше" санкції проти РФ у випадку її нападу на Україну, - голова МЗС Данії

Про це повідомляє Reuters.



"Немає жодних сумнівів, що ми готові відреагувати всеосяжними, небаченими раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну", - заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час зустрічі голів МЗС ЄС у понеділок, 24 січня.



Він підкреслив, що заходи будуть набагато суворішими, ніж ті, що були введені проти РФ у 2014 році. Однак не уточнив, на які саме галузі будуть направлені нові санкції.



"Росія має знати, Путін повинен знати, що ціна використання провокацій та військової сили для зміни кордонів у Європі буде дуже і дуже високою", - наголосив Кофод.



Видання зазначає, що різні інтереси 27 членів ЄС можуть перешкодити зусиллям узгодити спільну позицію, але міністри підкреслили, що важливо бути єдиними у цьому питанні.



"Знаючи тактику Росії, я впевнений, що одна з їхніх цілей - розколоти Захід. Це перемога, яку ми не можемо дозволити собі віддати росіянам", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.



У ЄС заявляють, що працюють із Вашингтоном над пакетом санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, але не повідомляють подробиць.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.

Видання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.

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