"Не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу": голова Єврокомісії пригрозила РФ масштабними санкціями
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі погіршення безпекової ситуації у зв'язку з російською агресією проти РФ будуть застосовані санкції
Про це вона написала у Twitter.
"Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу", - зазначила голова Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляйєн додала, що Європейський Союз солідарний з Україною. І у разі посилення агресії Росії ЄС із партнерами застосує санкції.
"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами", - написала вона.
- Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.
- 13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.
- Ввидання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.
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