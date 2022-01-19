"Не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу": голова Єврокомісії пригрозила РФ масштабними санкціями

Про це вона написала у Twitter.



"Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу", - зазначила голова Єврокомісії.



Урсула фон дер Ляйєн додала, що Європейський Союз солідарний з Україною. І у разі посилення агресії Росії ЄС із партнерами застосує санкції.



"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами", - написала вона.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.

Ввидання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.

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