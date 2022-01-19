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Головна Світ У ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України, - Financial Times

У ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України, - Financial Times

19 січня, 2022 середа
13:40
Світ прапор Росії

Між країнами Європейського Союзу залишаються розбіжності щодо того, наскільки жорсткими мають бути антиросійські санкції у разі подальшої агресії проти України

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова деяких європейських чиновників.

Джерела розповіли виданню, що країни ЄС розділилися у питанні того, які саме дії Росії проти України мають потягнути за собою масштабні санкції.

Кібератака на українські урядові сайти минулого тижня показала широку невизначеність серед європейських країн щодо зобов’язань покарати РФ у разі подальшої агресії.

ЄС разом із США та Великою Британією попередили, що Моксва у разі нападу на Україну зіткнеться з санкціями, які спричинять "масштабні наслідки та тяжкі витрати". Однак серед країн Європейського Союзу немає єдності з приводу того, який масштаб нападу має бути для запровадження санкцій.

"Не було жодної згоди щодо того, що означає агресія, і дуже великі розбіжності між державами. Дехто хоче, щоб були включені усі види гібридних дій, інші вважають, що лише повного вторгнення", - сказав один із учасників неформальних переговорів минулого тижня щодо дій РФ, які мають спричинити запровадження санкцій.

Він додав, що країни ЄС досягли єдності щодо необхідності відповіді на російську атаку, але зараз їм не вистачає того, як слід визначати російську атаку.

Європейські чиновники продовжують переговори з цього питання напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.

"Визначити, що означає "коли щось станеться", зараз є найбільшим питанням. У нас немає системи автоматичного застосування санкцій... Як зараз, все буде залежати від політичних настроїв", - сказав виданню інший співрозмовник.

  • Нагадаємо, 8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України. 
  • Видання "Голос Америки" повідомило, що санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів.
  • 15 грудня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі продовження агресивних дій щодо України. 
  • Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.
  • 13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем комплексний пакет стримування Росії, зокрема, підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

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Кібератака на Україну
ЄС
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