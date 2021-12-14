Санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів, - Голос Америки

Про це виданню "Голос Америки" повідомило джерело в уряді Німеччини.



"Північний потік-2 "не слід виокремлювати при обговоренні можливих санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України, оскільки є й інші трубопроводи "Газпрому" в Європу", - йдеться у повідомленні.



Як передає видання, Росія повинна пояснити мету військової активності на кордоні з Україною. Якщо РФ прийме рішення про напад, то у відповідь отримає жорсткі економічні та політичні санкції від ЄС.



Також видання додає, що найкраща відповідь на російську загрозу - це деескалація шляхом переговорів у так званому Нормандському форматі, але не постачання до України озброєння.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.

Європейський парламент 14 грудня планує провести дебати щодо ситуації на українських кордонах та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях.

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