Жорсткі санкції проти РФ і підтримка України: Кулеба обговорив з Боррелем пакет стримування російської агресії

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що, якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія – це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", - прокоментував розмову Кулеба.



Співрозмовники обговорили "комплексний пакет стримування Росії, зокрема, підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації".



Боррель поінформував Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі Гімніх минулого тижня та підтвердив, що в Євросоюзі розуміють: лише потужний пакет стримування зупинить Росію.



"Жозеп Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах", - заявили у міністерстві.



Боррель поки не коментував розмову із очільником МЗС України.

Нагадаємо, 6 грудня Євросоюз на рік продовжив глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини проти російських чиновників, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

8 грудня США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України.

Видання "Голос Америки" повідомило, що санкції проти Росії можуть стосуватися не лише "Північного потоку-2", а й інших трубопроводів.

15 грудня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі продовження агресивних дій щодо України.

Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.